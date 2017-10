Deux faussaires arrêtés

Par DDK | Il ya 38 minutes | 44 lecture(s)

Les services de la sûreté de daïra d’Aïn-Bessem ont arrêté, au courant de cette semaine au marché hebdomadaire de la ville, deux individus pour «faux et usage de faux» et «escroquerie». Selon la sûreté de wilaya de Bouira, les deux faussaires, répondant aux initiales B. M. et C. M., ont écoulé une somme de 158 000 dinars de faux billets (coupures de 1 000 et 2 000 DA). Les suspects, qui demandaient à échanger des billets de 2 000 et 1 000 dinars en petites coupures auprès de leurs victimes, ont réussi à escroquer plusieurs personnes. D’après les victimes, les faux-monnayeurs prétextaient reverser les petites coupures, échangées contre de faux billets, aux mendiants. Selon notre source, c’est suite à une plainte déposée par deux victimes originaires d’Aïn-Bessem que la police a ouvert une enquête, pour tenter d’identifier les deux suspects. Suivant les descriptions faites par les victimes, les enquêteurs de la police ont réussi à arrêter les deux individus suspects au cours d’une souricière qui leur a été tendue au niveau du marché hebdomadaire d’Aïn-Bessem. Après leur audition, il s’est avéré que les deux suspects avaient déjà escroqué plusieurs personnes à Kadiria, Lakhdaria et Sour El Ghozlane. Au cours de la même audition, l’un des suspects, reconnu formellement par les victimes, a reconnu avoir escroqué plusieurs individus. Le suspect B. M. a avoué qu’il choisissait ses victimes parmi les personnes âgées et surtout les malvoyants. Les deux suspects ont été déférés devant le parquet d’Aïn-Bessem, où ils ont été présentés devant un juge d’instruction, près du même tribunal. Le premier suspect a été mis sous contrôle judiciaire, tandis que son complice a été mis aux arrêts, à la prison de Bouira.

D. M.