Quand la corruption gangrène les sports

Par DDK | Il ya 10 minutes | 1 lecture(s)

«La pratique sportive et les fléaux sociaux», est le thème retenu pour la sixième édition du Colloque international, organisé, les 25 et 26 octobre derniers, par l’institut des sports (ISTAPS) de l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira.

Hormis la présence de professeurs et docteurs représentant une trentaine d’universités et centres universitaires du pays, ainsi que de la Tunisie et le Yémen, le colloque a aussi vu la participation de la fédération algérienne de taekwondo, représentée par son président Tiabi Abdelhak, de l’expert en sport au niveau du ministère de la Jeunesse et des ports, Djaafar Yefsah et le président de la FIACS (Fédération internationale anti-corruption sportive), Mourad Mazar. Ainsi, durant deux jours, les participants se sont penchés sur des thématiques inhérentes à la pratique sportive et les fléaux sociaux, l’impact du sport sur la société et les jeunes en particulier. Des thématiques d’actualité, telle que l’éducation physique et santé, présenté par les docteurs Rachid Alouane, Abdelkrim Ferguen et Wissem Fassekh de l’université Alger 3. Le sport : performance ou plaisir, a été présenté par les Docteurs Abderezzak Hamidi et Manel Rebbouh de l’université de Bouira. Toute drogue «drogues, alcoolisme et autres fléaux qui détruisent en silence notre jeunesse», a été animé par Khelifa Missoum, inspecteur à la DJS de Bouira. D’autres thèmes ont été également abordés, à l’instar du rôle de l’activité physique et sportive dans la santé psychologique chez l’adolescent au niveau des lycées, où la conférencière, le professeur Saadia Fadhel, considère que le temps réservé à la pratique du sport dans les établissements scolaires, notamment le primaire, «de très insuffisant», d’où l’urgence d’installer des enseignants qualifiés, ainsi que la création de clubs sportifs au niveau des établissements scolaires, notamment dans les lycées. Des interventions intéressantes les unes que les autres, suivies de débats fructueux. Tout le monde s’accorde à dire qu’il y a urgence d’implantation de clubs sportifs dans différentes régions du pays, y compris les endroits les plus enclavés et reculés, pour occuper le jeune dans la pratique sportive, notamment les victimes de l’échec scolaire, afin de lui éviter de sombrer dans la drogue et autres fléaux sociaux. De son côté, Mourad Mazar, président de la FIACS, interviendra sur la lutte contre la corruption sportive, un phénomène, dira-t-il, «planétaire qui prend de l’ampleur et qu’il faudrait éradiquer sur le terrain et non dans les salons». Il insistera en revanche sur l’implication des autorités, des organisations et associations pour maintenir le sport propre et intègre loin de la politique et aussi des systèmes de corruption. Au terme du colloque, des recommandations ont été lues aux présents et qui seront transmises à qui de droit, pour un éventuel suivi.