Zerouati appelle les jeunes à investir

La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati, a appelé, avant-hier, à partir de Blida, où elle effectuait une visite d’inspection, les jeunes à investir en force dans la récupération et le recyclage des déchets. «Un secteur générateur de richesses et d’emplois», a-t-elle estimé. Accordant un intérêt particulier au domaine de la récupération et le recyclage des déchets, la ministre appelle les investisseurs et industriels à accompagner les jeunes désireux d’investir dans ce créneau, en leur facilitant l’acquisition des matières premières. Elle explique, dans ce cadre, que «les enjeux économiques actuels nous incitent à nous intéresser davantage à ces métiers environnementaux, pour lesquels les pays développés accordent un intérêt suprême». «Nous accordons beaucoup d’intérêt au développement de l’investissement dans le domaine du recyclage de déchets», a-t-elle encore indiqué, avant d’ajouter que «même si l’Algérie est encore à ses débuts dans ce domaine, elle peut avancer très vite si les industriels adhérent à cette démarche, au même titre que le citoyen qui se doit d’acquérir une culture de tri des ordures, qui facilitera leur récupération». Inspectant le centre du tri des déchets ménagers de Soumaa (Est de Blida), la ministre y a rencontré un groupe d’étudiants en Master, spécialisés dans le recyclage des ordures, une filière récemment créée à l’université Saâd Dahleb de Blida, dont elle a loué l’intégration de l’élément féminin, vu qu’auparavant, le monopole dans ce domaine était plutôt détenu par la gent masculine. Interrogée, par ailleurs, à propos du rejet de près de 40 tonnes de médicaments périmés dans un cours d’eau de la ville de Bouguerra (à l’Est de Blida), la première responsable du secteur a fait savoir que le ministère de tutelle a dépêché une commission pour enquêter au sujet de ce dépassement qu’elle a qualifié de crime, faisant état, dans le même sillage,de la prise de toutes les mesures, en coordination avec les autorités locales, afin d’éviter d’éventuels dépassements similaires à l’avenir.

L.O.CH