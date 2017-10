Deux dealers arrêtés

Par DDK | Il ya 11 minutes | 1 lecture(s)

Les éléments de brigade mobile de la police judicaire (BMPJ) de la commune d’Aïn-Bessem, à l’ouest de la wilaya de Bouira, ont réussi à appréhender, durant la soirée de mercredi dernier, deux dealers, spécialisés dans la vente et le trafic de stupéfiants. Selon une source sécuritaire locale, les deux personnes ont été arrêtées au niveau du quartier d’Aïn Bouakez, au centre-ville d’Aïn-Bessem, en possession de plus de 40 comprimés de psychotropes de différentes qualités. Notre source précise que c’est suite à une enquête approfondie, ouverte depuis plus d’un mois, que les deux dealeurs, âgés de 24 et 38 ans, ont été interpelés. Ces derniers ont été présentés, jeudi dernier, devant le procureur de la République près le tribunal d’Aïn-Bessem. Ils seront jugés pour constitution de groupe de malfaiteurs et vente et détention de psychotropes. Par ailleurs, les éléments de la BMPJ d’Aïn-Bessem ont procédé, durant la semaine dernière, à la saisie de plus de 150 bouteilles d’alcool, à l’intérieur d’un local commercial, sis à l’intérieur du marché de proximité. D’après notre source, le magasin en question a été transformé, par son propriétaire, en lieu clandestin de vente de boissons alcoolisées. Après la perquisition de ce magasin, une quantité de plus de 150 bouteilles d’alcool (130 canettes de bière et 20 bouteilles de vin) a été saisie et le propriétaire arrêté. Il sera poursuivi pour le détournement de la vocation d’un magasin de commerce, cédé en concession par l’Etat, et vente de boissons alcoolisées sans autorisation. Rappelons, enfin, que les éléments de la BMPJ d’Aïn-Bessem ont arrêté, lundi dernier, deux faux-monnayeurs. Les deux personnes, originaires de la localité de Lakhdaria, ont écoulé une somme de 158 000 dinars en faux billets (coupures de 1 000 et 2 000 DA), à travers plusieurs localités de la wilaya de Bouira.

O. K.