Une délégation de l’Union européenne chez Hattab

Des conseillers économiques et commerciaux des ambassades d’une dizaine de pays, dont l’Allemagne, la Belgique, la Pologne, la Grèce, la Croatie et l’Autriche, ont pris part, mercredi dernier, à une journée d’information sur les projets d’investissement financés par l’UE dans la wilaya de Béjaïa.

La manifestation a été organisée par la Chambre du commerce et d’industrie Soummam (CCIS). En fin d’après-midi de la même journée, les membres de cette délégation, conduite M. Mauro Miranda, ont été reçus par le wali de Béjaïa, Mohamed Hattab. «Une délégation de l’Union européenne (UE), présidée par M. Mauro Miranda, conseiller commercial et économique auprès de la délégation de l’Union européenne en Algérie, et composée d’une dizaine de conseillers dans les affaires économiques et commerciales auprès des ambassades des pays d'Allemagne, Belgique, Pologne, Grèce, Croatie et Autriche, a été reçue cet après-midi ( dans l’après-midi de mercredi, ndlr) par Monsieur Mohamed Hattab, wali de la wilaya Béjaïa», informe la responsable de la cellule de communication de la wilaya. La même source précise que cette visite a pour objectif, «l’étude des possibilités de conclure des partenariats pour des investissements dans les différents secteurs». Le wali de Béjaïa a, au cours de sa rencontre avec les membres de la délégation en question, en quête d'investissement à Béjaïa, indique l’attachée de presse du wali, «présenté un exposé détaillé sur chaque secteur, montrant les atouts et potentialités de la wilaya». «Il a mis en exergue les facilitations importantes offertes aujourd'hui par notre gouvernement pour encourager l'investissement privé», ajoute-t-elle, faisant remarquer que «Béjaïa est en train d'augmenter aussi ses opportunités de développement socioéconomique». Le chef de l’exécutif de la wilaya de Béjaïa a expliqué aux membres de cette délégation que «Béjaïa, tout en préservant jalousement son passé prestigieux, se projette dans l'avenir, en s'ouvrant sur le monde moderne». Séduit par la beauté des sites naturels féeriques que recèle la wilaya, indique la chargée de communication de la wilaya, «le conseiller auprès de l'ambassade de Belgique en Algérie a déjà affiché son intention de faire appel aux investisseurs de son pays dans le domaine du tourisme, à l’effet d’explorer ce créneau, d'autant plus qu'une compagnie aérienne belge assure une liaison avec la ville de Béjaïa». Lui rappelant son intention de faire appel aux grandes chaînes hôtelières, la wali, poursuit la même source, a rassuré le conseiller économique et commercial belge sur «sa disponibilité pour la collaboration afin de faire aboutir ces projets». Le wali de Béjaïa a insisté auprès des membres de la délégation de l’Union européenne, en soulignant que «les efforts d'investissements consentis depuis deux décennies par les pouvoirs publics ont entraîné de grandes mutations sur le plan socio-économique», indiquant que «la wilaya de Béjaïa dispose, aujourd'hui, d'infrastructures et d'équipements de base, indispensables à un développement harmonieux et intersectoriel».

