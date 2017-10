Une casemate détruite à Bouira

Par DDK | Il ya 11 minutes | 1 lecture(s)

Une casemate pour terroristes a été découverte et détruite, avant-hier jeudi à Bouira, dans une opération de ratissage menée par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), indique jeudi dernier, le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de recherche et de ratissage, des détachements de l'Armée nationale populaire ont découvert à Bouira (1e RM), une casemate pour terroristes, contenant des explosifs, des denrées alimentaires et divers objets», précise la même source, qui ajoute qu’un terroriste a été arrêtée par un détachement de l’armée, durant la même journée, dans la wilaya de Batna, à l’Est du pays : «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l’Armée Nationale Populaire a arrêté, le 25 octobre 2017 à Batna (5°RM), le terroriste dénommé A. Sami». Des détachements de l'ANP ont, en outre, intercepté à Tamenraset et In Guezzam (6e RM) quinze contrebandiers et saisi 5.62 tonnes de denrées alimentaires, deux véhicules tous-terrains et du matériel pour l’exploitation de l’or. Sur un autre plan, des gardes des frontières et de l’ANP «ont mis en échec une tentative d'émigration clandestine de trente-deux individus de différentes nationalités à Bechar, Ouargla, Tindouf et Adrar», rapporte également le communiqué du MDN.

