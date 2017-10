Des lycéens ferment la mairie

Par DDK | Il ya 11 minutes | 1 lecture(s)

Des dizaines de lycéens du lycée Ali Benour de Tadmaït, à 18 km à l'ouest de Tizi-Ouzou, ont fermé le siège de l'APC pour protester contre l'absence du transport scolaire menant vers la localité de Sidali Bounab, à 15 km à l'est du chef-lieu communal. En effet, ces mêmes lycéens ont, durant la matinée de jeudi, bloqué le portail de la mairie pour exprimer leur colère quant à l'absence de moyens de transport desservant leur localité. Alors qu’on en est maintenant à plus de 50 jours de la rentrée scolaire 2017/2018, les lycéens habitant les villages d'Ait Khercha, Ait Saada et d'Ihidoussen relevant de la commune de Tadmaït endurent une situation lamentable en raison du manque des moyens de transport à partir de leur domicile jusqu’à leur établissement. «Nous sommes durement pénalisés par l'absence du transport menant de notre localité vers le lycée de Tadmaït. Nous voulons, à travers notre action, maintenir la pression et attirer l'attention des autorités locales afin qu'ils prennent en charge notre problème dans les meilleurs délais», dira l'un des lycées.

