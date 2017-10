La pénurie du médicament en question

Par DDK | Il ya 1 heure | 61 lecture(s)

Le bureau de wilaya du Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine (SNAPO) a organisé, hier, sa 5e Journée pharmaceutique sous le thème «Fiscalité et gestion de l’officine pharmaceutique», au niveau de l’hôtel Résidence du chef-lieu de wilaya. Pour l’occasion, plus de 300 pharmaciens de la wilaya de Bouira étaient présents, en plus également de ceux des wilayas avoisinantes, telles que Tizi-Ouzou, Boumerdès, Alger, Béjaïa ainsi qu’une vingtaine de firmes médicales avec leurs laboratoires, dont certains implantés à Bouira. Après la visite des stands et l’allocution de bienvenue du président du SNAPO, la parole a été donnée à M. Messaoud Belambri, président national du SNAPO, qui s’est montré très satisfait des efforts fournis par le bureau de Bouira qui ne ménage aucun effort pour faciliter le quotidien des propriétaires d’officines privées, exerçant sur le territoire de la wilaya. Lors de la première séance, c’est M. Nabil Mellah qui a exposé les différentes causes des ruptures de médicaments, en s’attelant à mettre en œuvre une série de propositions pour justement mettre fin à ces indisponibilités de certains produits sur le marché national du médicament. «Une pénurie qui a un impact sur la santé publique, un impact humain, financier, commercial et stratégique», expliquera-t-il en dénonçant le fait que le pharmacien soit otage de ce manque à gagner. Ainsi, cette journée a été l’occasion pour soulever les problèmes de ruptures de certains médicaments, en proposant des solutions et en débattant de l’industrie pharmaceutique, mais également de débattre de la fiscalité et la gestion de l’officine pharmaceutique. «Il s’agit là d’une journée scientifique à laquelle sont conviés les pharmaciens afin de débattre des problèmes rencontrés au quotidien», confie le pharmacien Bachir Khaldi, président du Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine (SNAPO) de Bouira. La wilaya de Bouira a vu l’implantation de plusieurs industries pharmaceutiques ces dernières années sur son territoire, ce qui est qualifié d’un avantage non négligeable par le président du SNAPO de Bouira qui voit là, l’occasion de combattre la rupture de médicaments en incitant l’industrie pharmaceutique nationale à se développer. M. Bachir Khaldi s’est dit convaincu que la cohésion de tous les pharmaciens demeure une force pour la profession qui est amenée à satisfaire au maximum des patients désorientés : «Nous avons acquis un siège pour le bureau de wilaya du SNAPO, le 15ème implanté sur le territoire national, patrimoine du Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine, ce qui va permettre aux pharmaciens de la wilaya de disposer d’un espace de réunion dans lequel ils pourront se rencontrer et faire part de leurs doléances, ce qui va nous inciter à aller de l’avant dans notre mission», indique M. Bachir Khaldi.

Hafidh Bessaoudi