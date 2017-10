«Pour de nouvelles approches thérapeutiques»

Par DDK | Il ya 1 heure | 56 lecture(s)

Afin de débattre des nouvelles approches thérapeutiques en pneumologie et donner un souffle nouveau à cette discipline de la médecine, l’association des pneumologues de la wilaya de Tizi-Ouzou a organisé, hier, sa deuxième Journée de pneumologie, au niveau de l’hémicycle Aissat Rabah de l’APW de Tizi-Ouzou.

Ce colloque international a regroupé plus de 150 participants venus des quatre coins de l’Algérie, mais également de France et du Maroc. «Notre objectif fondamental est de faire bénéficier nos médecins des nouvelles approches de cette branche de la médecine. Et pour ce faire, nous avons invité d’éminents spécialistes, pour débattre de plusieurs thématiques ayant trait à la pneumologie», nous dira le Dr Chahed, vice-président de l’association organisatrice. Les communications des intervenants, réparties sur trois séances, ont principalement porté sur deux pathologies : le cancer bronchique et l’asthme qui touche 8% de la population algérienne. La wilaya de Tizi-Ouzou a recensé, à elle seule, plus de 3 000 cas, ces dernières années. «La place du CBP (Cancer broncho-pulmonaire primitif) dans la pathologie tumorale dans la wilaya de Tizi-Ouzou» était le thème abordé par le Pr F. Toudert. Le tabac est clairement identifié comme étant le principal facteur de risque. Des communications sur la prise en charge dans un service de pneumo-phtisiologie, la chimiothérapie dans les CNPC, les thérapeutiques ciblées dans les CBP et sa chirurgie ont été également au programme de cette journée, animées respectivement par le Pr Zitouni, le Dr Amour, le Pr Melloni et le Pr Nekhla. La deuxième séance du colloque a été consacrée à l’asthme et à la BPCO (la bronchopneumopathie chronique obstructive) où des nouvelles approches thérapeutiques pour l’asthme et une approche pratique santé respiratoire ont été présentées par deux professeurs es qualité. D’autres interventions et communications libres figuraient également dans le menu de ce rendez-vous. On peut citer entre autres thèmes traités : Les allergies médicamenteuses ; la DCV un diagnostic à ne pas méconnaître ; l’EFR et le Bilan préopératoire. A noter, enfin, que «des recommandations devraient être dégagées à la fin des travaux et elles seront proposées aux médecins pour une éventuelle prise en charge, afin d’améliorer la pratique de la médecine», ajoutera le Dr Chahed.

Farida Elharani