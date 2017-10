341 millions de dinars de réparation

Par DDK | Il ya 1 heure | 59 lecture(s)

Une enveloppe financière de 341 millions de dinars a été dégagée au profit de la wilaya de Tizi-Ouzou pour prendre en charge les dégâts causés par les feux de forêts, enregistrés dans la wilaya de Tizi-Ouzou durant l’été dernier, a révélé, hier, le directeur de la conservation des forêts, Moussa Tabti. L’opération de plantation sera lancée à partir de cette semaine et se poursuivra de manière progressive jusqu’à l’achèvement de cette opération dans un délai de six mois, précise le même responsable, qui ajoute que les travaux sont confiés au GG Rurale. Il s’agit de la réfection de 48 kilomètres de pistes, la plantation de 29 000 oliviers et 61 000 autres concernés par le coupage, 41 000 arbres fruitiers dont le cerisier, tels sont les dégâts recensés à travers la wilaya. Dans le cadre du programme de reboisement de la direction des forêts, il est de l’ordre de 25 000, l’opération quant à elle a déjà été lancée le 25 octobre dernier à l’occasion de la journée mondiale de l’arbre et touchera l’ensemble des daïras que compte la wilaya. On prévoit également la plantation de 16 000 autres plants dans un délai de 15 jours. Ainsi, le volontariat de plantation se poursuivra jusqu’à l’épuisement des 75 000 plants, le quota dont la wilaya a bénéficié. Ce volontariat touchera les établissements scolaires, les CET et l’hôpital de cardiologie de Draâ Ben Khedda.

Nadia Rahab