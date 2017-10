L’intersyndicale de la fonction publique relance la protesta

Par DDK | Il ya 1 heure | 52 lecture(s)

Le bras de fer opposant le gouvernement à l’intersyndicale autonome de la fonction publique se corse davantage. Effectivement, après une longue période d’accalmie, l’intersyndicale s’est vue contrainte de reprendre la protesta afin d’exiger la prise en charge de sa plate-forme de revendications, restée en suspens à ce jour. Pour ce faire, les syndicats des différents secteurs de la fonction publique se sont réunis hier pour déterminer le plan d’action à entreprendre prochainement. Après plusieurs heures de débat et de concertation, les syndicats ont décidé d’organiser un rassemblement national à Alger, le 25 novembre prochain. L’intersyndicale de la fonction publique a, lors de cette rencontre, décidé de maintenir le principe de retour aux mouvements de grève, à partir de janvier 2018. Les syndicats en question (Education, santé publique, agriculture, formation professionnelle, administration publique, les travailleurs de la Sonelgaz et les postiers), ont déploré le fait que «plusieurs mois après la décision unilatérale prise au sein de la tripartite de supprimer la retraite proportionnelle et la retraite sans condition d'âge, le gouvernement persiste à vouloir imposer le fait accompli». Il faut dire que la coalition continue de rejeter la décision du gouvernement relative à la suppression de la retraite anticipée et la retraite sans condition d’âge et conteste «la dégradation du pouvoir d’achat des travailleurs algériens». L’intersyndicale autonome de la fonction publique a appelé «la base et les travailleurs des différents secteurs de la fonction publique à se mobiliser et à unifier leurs rangs et poursuivre la lutte syndicale, afin de protéger leurs acquis et faire valoir leurs doléances». «La retraite anticipée et la retraite sans condition d’âge, le projet du Code du travail et la dégradation du pouvoir d’achat des travailleurs algériens» constituent les points phares contenus dans la plate-forme de revendications soulevées par l’intersyndicale de la fonction publique. Cette dernière exige également «la révision de la grille des salaires et l’amélioration du pouvoir d’achat de tous les travailleurs».

L.O.Challal