C'est aujourd'hui, en principe, que toutes les listes en lice pour les communales seront affichées. En effet, beaucoup de suspens plane sur les noms portés sur les listes électorales pour le scrutin du 23 novembre prochain, afin de renouveler les assemblées populaires communales et de wilaya. Côté préparation, on croit savoir que tout est fin prêt à Draâ El-Mizan, à commencer par le fichier électoral. Ainsi, plus de 20 mille électeurs se sont inscrits sur les listes, pour jouir de ce droit constitutionnel. «Combien de scrutins avons-nous organisé surtout depuis l'avènement du multipartisme politique? C'est devenu pour nous une routine. Cependant, je vous dirai que, chaque année, on procède à des rectifications si des lacunes sont signalées ici et là», confie une source proche de l'APC. Concernant les panneaux d'affichage, ce sont, pratiquement, les mêmes panneaux que ceux des législatives qui seront utilisés pour la campagne. «Ce sont des panneaux métalliques qui ne sont pas dégradés. Avec un coup de pinceau ou de cutter, nous les avons remis à leur état initial», ajoutera la même source. En outre, les deux importants endroits réservés aux meetings sont la salle de cinéma Le Maghreb et la maison de jeunes Arezki Mansouri, en plus d’aires de jeux de quartiers et villages. Cependant, ce que redoutent les organisateurs et les membres de la Haute instance de la surveillance des élections, c’est l'affichage anarchique. «Nous ne pardonnerons pas ces actes d'incivisme. Il y a suffisamment d'espaces pour les affiches. Pourquoi aller jusqu'à salir les murs et les façades d’immeubles? En tout cas, la loi sera appliquée dans toute sa rigueur», avertit une autre source. Du côté des partis, c'est le début d'un périple de vingt et un jours, pour convaincre l'électorat à aller voter en masse. «Au sein de notre parti, nous ne craignons personne. Pourvu que la campagne se déroule dans la sérénité, le respect et les principes fondamentaux qui régissent ce genre de compétition ! L'essentiel est que les électeurs aillent voter en masse. Et ils ont le choix de voter pour les candidats qui répondent à leurs aspirations», souligne un candidat sans pour autant nommer son parti. Concernant les listes, les candidats têtes de listes sont quasiment nouveaux. Au total, sept listes vont disputer les 19 sièges que compte cette assemblée. Il s'agit de celles du MPA, le FFS, le FLN, le RND, le RCD, et deux listes indépendantes. Pour le moment, tous les partis pensent que la meilleure campagne, c’est celle de proximité : «On doit sillonner tous les quartiers, toutes les cités et tous les villages pour expliquer notre programme. Mais, ce qui compte pour nous, c’est toucher le maximum de personnes, en les approchant directement», déclare un candidat d'un parti rompu à ce genre d’événements.

Amar Ouramdane