«Une réflexion pour trouver de la laine»

Par DDK | Il ya 1 heure | 51 lecture(s)

Le directeur de la chambre de l’artisanat et des métiers, questionné par La Dépêche de Kabylie sur le déroulement du Festival du tapis et le manque de matière première, dira : «L’organisation a été une totale réussite, un travail de synergie a été effectué entre les différents acteurs. La CAM y a contribué avec tous les moyens dont elle dispose. C’est vrai qu’aucun tapis n’a été estampillé car les tisseuses travaillent avec du fil synthétique alors que les normes internationales ne tôlèrent que 5 % de fil synthétique, mais nous sommes sur une reflexion pour trouver de la matière. Je souligne que nous réfléchissons à la question pour trouver cette matière et trouver une manière de la rendre disponible à partir des wilayas de Médéa, de Tiaret ou de Ghardaia».

H. T.