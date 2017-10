Le Festival de la poterie de Maâtkas en décembre prochain

Par DDK | Il ya 1 heure | 53 lecture(s)

Nabila Goumeziane, directrice de la culture de Tizi-Ouzou, pour sa part n’a pas caché sa satisfaction quant au succès du Festival : «Les femmes d’Ath Hichem méritent tous les honneurs, à l’instar de toutes les femmes de Kabylie, qui protègent précieusement notre patrimoine artisanal et culturel qui doit à présent être soutenu pour contribuer au développement local. Le 31 octobre sera un autre grand jour qui se déroulera au théâtre régional Kateb Yacine, puisqu’un autre monument de la chanson kabyle sera honoré. Ce sera Dda Akli Yahiatene présent aujourd’hui avec nous», annoncera-t-elle. Elle ajoutera : «Par ailleurs, le Festival de la poterie de Mâatkas se tiendra en décembre prochain et tous les dispositifs sont d’ores et déjà réunis pour sa tenu avant la fin de l’année. Le grand mérite revient au ministre et au pouvoir central qui ont maintenu ces Festivals malgré le manque de moyens financiers». A son tour le P/APW, Mohamed Msela, réitérera la disponibilité de l’Assemblée à «soutenir, accompagner et subventionner l’ensemble des énergies saines et des bonnes initiatives, à l’image de celles qui veillent sur l’ensemble des Fêtes et des Festivals de la wilaya».

H. T.