Ould-Ali compte solliciter le Premier ministre

Le wali de Tizi-Ouzou, Mohamed Bouderbali, rendra lui aussi un grand hommage aux femmes tisseuses d’Ath Hichem et à travers elles à l’ensemble des artisans et artisanes de la wilaya et de l’Algérie : «Les femmes d’Ath Hichem méritent tous les honneurs et tous les hommages pour avoir su préserver ce patrimoine ancestral et lui avoir donné une finesse et une dimension supérieure. Pour encourager leur labeur et couronner leurs efforts, la wilaya a décidé de faire des achats pour un montant de 100 millions de centimes, cela en guise d’encouragement à la poursuite des efforts en vue de promouvoir davantage le tapis d’Ath Hichem. Initiative que nous prendrons avec toutes les activités artisanales, pour assurer leur promotion et leur rentabilisation au bénéfice de l’économie locale». El Hadi Ould Ali, de son côté, remerciera l’ensemble des artisans d’Ath Hichem et de toutes les régions de la wilaya et du pays : «Les membres du FCE sont là également pour contribuer à la promotion du tapis». Le ministre ajoute : «Au sujet du manque de la matière première, j’en appelle à l’élaboration d’un dossier et à identifier toutes les difficultés que nous transmettrons au Premier ministre». Il poursuivra : «Le travail et l’union sont essentiels pour progresser. Lors de la glorieuse révolution, nos parents et grands-parents ont souffert, mais leur union a été décisive pour libérer le pays. Aujourd’hui, nous devons nous unir et œuvrer ensemble pour avancer. Nous avons traversé des périodes difficiles, mais grâce à la réconciliation nationale initiée par le Président Abdelaziz Bouteflika, la situation aujourd’hui est sereine, calme et propice au développement. Revenant à la manifestation, le ministre dira : «Le but de ce genre de manifestations est de promouvoir le produit. Même si parfois il y a de l’incompréhension, l’objectif de ce Festival reste le même : la promotion et le développement du tapis. Nos trésors ne seront pas abandonnés. Les pouvoirs publics sont prêts à tout faire pour maintenir et donner du sang neuf à l’ensemble des Fêtes et manifestations artisanales».

