Cinq blessés dans un carambolage sur l’autoroute Est-ouest

Au moins cinq personnes ont été blessées, durant la matinée du jeudi dernier, suite à un accident de la circulation survenu sur l’autoroute Est-ouest près de la commune de Lakhdaria, au Nord-ouest de la wilaya de Bouira. À l’origine de cet accident, un carambolage survenu vers 11h entre quatre véhicules touristiques et un camion de type semi-remorque. L’accident a provoqué des blessures à cinq personnes. L’état glissant de la chaussée, le non respect de la distance réglementaire entre les véhicules et l’excès de vitesse seraient à l’origine de ce nouvel accident sur l’autoroute Est-ouest. Les victimes ont été évacuées vers l’hôpital de Lakhdaria, alors qu’une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie nationale pour déterminer les causes de cet accident. À noter, enfin, que l’autoroute Est-ouest est restée bloquée vers Bouira pendant plusieurs heures, ce qui a engendré un embouteillage monstre de plusieurs kilomètres. O. K.