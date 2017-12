Sit-in des demandeurs devant la mairie

Par DDK | Il ya 22 heures 12 minutes | 544 lecture(s)

Des dizaines de demandeurs de logements sociaux de la ville de Sour El-Ghozlane, au sud de la wilaya de Bouira, sont revenus à la charge, jeudi.

Ils ont organisé un rassemblement devant le siège de l’APC, réclamant l’affichage la liste des bénéficiaires des 230 logements réalisés. Selon les protestataires, la commission locale du logement s’est réunie au mois d’octobre dernier et des sorties ont été aussi effectuées, dans l’objectif d’établir la liste des bénéficiaires. Ils affirment que les dits logements, situés à la sortie sud du chef-lieu, sont prêts et s’interrogent donc quant aux raisons de ce retard dans leur attribution : «Dans la majorité des communes de la wilaya, les logements sociaux ont été distribués au mois de septembre dernier, comme ce fut aussi le cas au chef-lieu de la wilaya. Ici à Sour El-Ghozlane, et bien que les travaux de réalisation et des aménagements, ainsi que les raccordements aux divers réseaux (eau électricité, gaz et assainissement) ont été achevés, nous attendons toujours l’affichage de la liste des bénéficiaires, qui a été rapporté à trois reprises !?», nous explique l’un des protestataires. Notre interlocuteur ajoute : «A Sour El-Ghozlane, il y a une crise de logement aiguë. La daïra ne cesse d’enregistrer de nouvelles demandes, alors que de très anciens dossiers ne sont toujours pas satisfaits. Des dizaines de familles habitent, ici même au centre-ville, dans des baraques, des taudis, des maisons qui menacent ruine, des conditions de vie lamentables. Nos jeunes notamment ont besoin d’un toit, c’est leur droit». Pour rappel, le wali de Bouira, M. Limani Mustapha, avait déclaré lors de la cérémonie de l’installation du nouveau maire de Sour El-Ghozlane, issu des élections du 23 novembre, que l’attribution des logements sociaux «se fera très prochainement».

O. K.