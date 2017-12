Les cartes Edhahabya distribuées

Par DDK | Il ya 22 heures 11 minutes | 538 lecture(s)

Pour satisfaire sa nombreuse clientèle détentrice de cartes magnétiques dont la validité était arrivée à terme depuis plusieurs mois et qui malgré une très longue attente n’avaient pas pu obtenir leur remplacement, Algérie Poste a donc décidé de remettre toutes les nouvelles cartes dites «Edhahabya» aux demandeurs avant la fin de cette année. Dans la matinée d’hier, à neuf heures précises, et aussi ce matin, l’agence postale principale de Draâ El-Mizan a ouvert ses portes au public, en présence des éléments de la sûreté de daïra mobilisés pour assurer l’ordre. « J’ai demandé le renouvellement de ma carte magnétique depuis au moins quatre mois et cette bonne nouvelle ne pouvait que me faire plaisir», nous dira un retraité. Tous les guichets étaient ouverts et les fonctionnaires sur le pied de guerre : «Certains clients se présentent sans leur carte nationale d’identité ou sans leur intitulé de compte, ni leur clé personnelle, mais nous faisons tout pour accéder à toutes les demandes», nous explique une guichetière. Malgré une campagne médiatique et publicitaire mettant en avant les avantages de cette carte dite «Adhahabya», nombreux sont les clients qui disent les ignorer. Par ailleurs, signalons que l’agence locale de la SDC a également ouvert ses guichets, durant ce même week-end, pour permettre à ses clients de régler leurs factures en instance.

E. M.