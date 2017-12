Les consignes de Yousfi aux cadres du secteur

Par DDK | Il ya 22 heures 11 minutes | 609 lecture(s)

Lors de la rencontre qui s’est tenue au siège de l’INPED de Boumerdès, mercredi après-midi, Youcef Yousfi ministre de l’Industrie et des mines, a ainsi renouvelé ses instructions. «L'une de nos priorités est d'augmenter continuellement le nombre d'investissements en matière de l’énergie et de mines, sur la base d'une banque de données dans chaque wilaya», a-t-il soutenu. En présence du wali Abderrahmane Madani Fouatih, le haut commis de l'Etat demandera avec insistance à ses cadres, réunis aussi avant hier jeudi au niveau du même siège, d'établir une évaluation de leurs activités, comme préalable à la correction éventuelle des imperfections. Il s'agit là d'une volonté de relever les défis, après la baisse de la croissance économique depuis le choc pétrolier de 1970, a-t-il expliqué en substance, ajoutant que «ce choc a été atténué grâce au plan du président de la République qui avait alors vite entrepris de s'acquitter des dettes contractées par notre pays, en plus des budgets octroyés pour développer les secteurs de l'éducation, la santé, l'emploi, les travaux publics et le transport». Le ministre Youcef Yousfi recommandera expressément à ses cadres de moderniser leur système de gestion en mettant à profit les nouvelles technologies de communication dont ils disposent. Il a été ainsi rappelé aux responsables locaux du secteur, à tous les niveaux, d’être à l'écoute des préoccupations de leurs subordonnés. Il est demandé aussi aux mêmes responsables de donner des explications nécessaires sur les facilités d'investissement dans le pays, comme alternative d'aller vivre ailleurs.

Salim Haddou