Livraison en septembre 2018

La nouvelle aérogare d'Alger sera livrée en septembre 2018, a affirmé avant-hier le ministre des Travaux publics et des transports, Abdelghani Zaalane.

Le premier responsable du secteur a affiché sa satisfaction de l’état d’avancement des travaux. «Nous sommes satisfaits de ce qui a été réalisé jusqu'à présent. Le taux d'avancement de l'aérogare est de près de 80%, mais il est nécessaire que ces efforts s'inscrivent dans la continuité pour que la livraison du projet puisse se faire en septembre 2018», a-t-il indiqué en marge d'une visite d'inspection effectuée sur le chantier. Le ministre affirme néanmoins qu’une période d'essai de trois ou quatre mois sur les différents systèmes internes de l’infrastructure sera nécessaire avant qu'elle ne soit ouverte vers la fin 2018. Outre ce projet d'une capacité de dix millions de passagers par an, d'autres structures y afférentes seront livrées dans le même délai, telles la tour de contrôle, un hôtel quatre étoiles limitrophe et une station de train qui assurera la ligne Alger-aéroport. En revanche, la ligne de métro allant de la station d'El Harrach vers l'aéroport, s'étendant sur 9,5 kms et comprenant 9 stations, sera livrée en 2021. A l’issue d’une réunion tenue sur le chantier même de l'aérogare avec les représentants des entreprises de réalisation, le ministre a insisté sur la nécessité d’une coordination entre celles-ci, afin d’éviter toute interférence dans la réalisation et permettre la livraison de l'infrastructure dans les délais. D'autre part, il a avancé que cette aérogare, conformément aux instructions du Président de la république, Abdelaziz Bouteflika, ferait également office d'un aéroport de transit, servant d'escale pour les voyageurs allant vers d'autres pays. Il a souligné que «cela va amplifier la circulation à travers cet aéroport et va impacter positivement sur l'image de l'Algérie à l'international. Ce qui créera une dynamique économique».Il y a lieu de rappeler par ailleurs que le projet de l'aérogare est d'un coût prévisionnel de 74 milliards de dinars. Il est scindé en trois lots : l'aérogare passagers, le parking véhicules et voies de circulation et le parking avions et voies de circulation. S’agissant de l'aérogare passagers, elle s'étalera sur 192 124 m2 et sera composée d'un bâtiment central et d'une jetée principale. Comportant cinq niveaux, cette structure se compose de 120 banques d'enregistrement, 9 tapis roulants, 37 escaliers mécaniques, 54 ascenseurs et 12 carrousels de récupération des bagages à raison de 1 800 bagages/heure. Pour ce qui est du parking véhicules et voies de circulation, il comportera un système d'accès et un parking d'une capacité de 4 500 places de stationnement desservant le nouveau terminal passagers. Concernant le parking avions et voies de circulation, les travaux portent sur la construction d'une plate-forme de stationnement d'aéronefs d'une surface de 410 000 m2.

