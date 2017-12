Alliance entre Akbou Tadukli, MEN et RCD

Par DDK | Il ya 22 heures 12 minutes | 885 lecture(s)

En présence d’une assistance nombreuse, les élus de la nouvelle APC d’Akbou ont approuvé, avant-hier, à la majorité absolue, tous les points inscrits à l’ordre du jour de leur première session extraordinaire. Il a été notamment question de l’installation de l’exécutif communal, l’approbation du BS 2017, l’adjudication des marchés afférents au stationnement et fruits et légumes, assurance flotte communale et la mise en place d’une commission chargée d’inventorier tous les biens communaux. Ainsi, le nouvel édile d’Akbou, Mouloud Salhi, élu sur la liste «Akbou Tadukli» parrainée par l’Alliance TAJ a pu convaincre les élus du MEN et du RCD à faire bloc autour de sa démarche pour l’installation de l’exécutif communal. Avec une majorité relative de sept sièges, «Akbou Tadukli» hérite, à la faveur de cette installation, de trois vice-présidences, à savoir celle d’Economie et finances, celle d’Equipements et travaux et «Aménagement du territoire et urbanisme». Dans la nouvelle composante de l’exécutif communal, le MEN (3 sièges) et le RCD (3 sièges) ont eu chacun une vice-présidence, soit, respectivement : ‘’Affaires sociales, culturelles, sportives et jeunesse’’ et ‘’Santé, hygiène, protection de l'environnement et de la voirie’’. Quant aux commissions, il revient aux 23 élus de la nouvelle assemblée «Akbou Tadukli» (7 sièges), RND (5 sièges), MPA (3 sièges), MEN (3 sièges), RCD (3 sièges) et FFS (2 sièges), de s’entendre dans les tout prochains jours sur les mécanismes de leur installation et la répartition des présidences. Avec cette donne, d’aucuns attendent que le train du développement dans la deuxième plus importante commune de la wilaya de Béjaïa soit remis sur rail.

D. S.