1 511 foyers raccordés au gaz naturel

Plus de 1 500 foyers de la localité d’Ouled Guelmam, relevant de la commune de Souk El-Khemis, au Sud-ouest de la wilaya de Bouira, ont été raccordés au de gaz de ville, avant-hier. C’est le wali, M. Limani Mstapha, qui procéda à la mise en service de ce nouveau réseau, au grand bonheur des habitants de ce village perché à plus de 700 mètres d’altitude au cœur du mont ‘’Zbarbar’’. La cérémonie s’est déroulée au niveau de l’école primaire Noui Mohammed du village, en présence des autorités de wilaya et de la commune. L’école primaire a aussi été dotée d’un réseau de chauffage centralisé. Le coût global de cette opération, inscrite dans le cadre du programme sectoriel 2017, s’élève à plus de 182 millions de dinars (65 millions DA pour la réalisation du réseau de transport et 117 millions de DA pour le réseau de distribution), pour un délai global de 10 mois de travaux. Des délais qui ont été respectés par l’entreprise en charge du projet, puisque aucun arrêt technique n’a été enregistré depuis le lancement du chantier, au mois de février dernier. Le nombre exact des foyers raccordés est de l’ordre de 1 511 maisons, selon la fiche technique du projet présentée par la direction de l’énergie et des mines de la wilaya. Les habitants de cette bourgade isolée ont salué la concrétisation de ce projet qu’ils attendaient depuis une dizaine d’années, faisant face aux rudes conditions climatiques et au manque d’approvisionnement en gaz butane. Lors d’un bref point de presse, organisé à l’issue de cette sortie, le wali de Bouira a déclaré que le taux effectif de raccordement de la wilaya au gaz naturel dépasse actuellement les 80 %, alors que celui du raccordement des 45 chefs-lieux communaux est à 100 %. M. Limani a par ailleurs déclaré que plusieurs autres projets d’extension des réseaux existants et le raccordement de nouvelles localités et villages, sont toujours en voie de réalisation, en plus des projets nouvellement inscrits et qui seront lancés au cours de l’année 2018.

Oussama.K