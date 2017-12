L’exécutif communal installé sans couac

Par DDK | Il ya 22 heures 12 minutes | 966 lecture(s)

L’exécutif communal de Béjaïa a été officiellement installé dans la matinée d’avant-hier. Pour rappel, à l’issue des élections du 23 novembre dernier, et sur les 33 sièges que compte l’APC de Bejaia, 11 sièges ont été remportés par le FFS, 8 par le FLN, 8 par la liste indépendante «Ensemble pour Bougie», 3 par le RCD et 3 par la deuxième liste indépendante «Debout Béjaïa». Selon une source locale, «l’opération d’installation de l’exécutif communal et des commissions permanentes s’est déroulée dans la sérénité la plus totale et a recueilli l’approbation de la quasi-majorité des membres de l’assemble populaire communale». Les six vice-présidents installés sont : Mouhoubi Allaoua (FFS), vice-président chargé de l’économie, des finances et de l’investissement ; Ouramtane Hassène (FFS), vice-président chargé de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’hydraulique ; Tafoukt Abdenour (FFS), vice-président chargé de l’éducation, de la culture et de la santé publique ; Kadri Youcef (FFS), vice-président chargé des affaires sociales, du sport et de la jeunesse ; Mansouri Rachid (RCD), vice-président chargé de la gestion des déchets, des espaces verts et de la protection de l’environnement ; Saci Seghir (FLN), vice-président chargé de l’agriculture, de la pêche, du tourisme et de l’artisanat. Concernant les commissions permanentes, elles sont au nombre de six et portent les mêmes intitulés que les vice-présidences. Elles fonctionnent avec la participation proportionnelle de tous les groupes élus. Chacune des six commissions est composée de 3 élus FFS, 2 élus «Ensemble pour Béjaïa», 2 élus FLN, 1 élu RCD et 1 élu «Debout Béjaïa». Au cours de la même séance ont été également installés le comité des marchés publics et le comité des adjudications.

B. Mouhoub