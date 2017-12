«Toutes les APC et APW ont été installées»

Par DDK | Il ya 22 heures 11 minutes | 1282 lecture(s)

«Toutes les Assemblées populaires communales (APC) et de wilaya (APW) au niveau national ont été installées et l'opération s'est déroulée dans de bonnes conditions conformément aux lois en vigueur».

C’est ce qu’a fait savoir, jeudi, à Alger, le ministre de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, dans une déclaration à la presse, en marge d'une séance consacrée aux questions orales au Conseil de la nation. Selon lui, les nouveaux présidents d'APC sont en train d'installer les différentes structures, précisant que son département «a accompli son devoir dans l'organisation des élections locales en observant la neutralité et en appliquant les lois de la République».

Au sujet du rapport de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) relatif aux élections locales, M. Bedoui dira que «la haute instance est un partenaire dans les efforts d'amélioration permanente du système électoral», ajoutant qu’«elle a reçu des observations positives sur les élections locales, ce qui nous encourage en tant que responsables et en tant que ministère à œuvrer pour la concrétisation d'un système électoral, en accord avec les principes consacrés par la nouvelle loi organique sur les élections».

La HIISE a d'ailleurs soumis de nouvelles propositions visant à améliorer le système électoral, lesquelles sont actuellement à l'examen au niveau du ministère, a-t-il encore précisé. Concernant le comité national chargé de l'élaboration du fichier national social de la population qui a été installé mercredi, le ministre a indiqué que «deux commissions (ministère de l'Intérieur et ministère des Finances) sont à pied d'œuvre. Une première évaluation du travail de ces deux commissions sera élaborée après un mois».

S’agissant des migrants clandestins, le même responsable a souligné que les services spécialisés «ont rapatrié depuis le début de l'opération plus de 10 000 migrants clandestins vers le Niger». «L’Algérie s'emploie, en coordination avec le Niger et les autres Etats frontaliers, à intensifier les efforts pour mettre fin à l'exploitation de ces migrants, notamment les femmes et les enfants, par certains réseaux».

S. S.