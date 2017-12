Le CLA en conclave de trois jours

Par DDK | Il ya 5 heures 35 minutes | 193 lecture(s)

La coordination des lycées d'Alger (CLA) réunit ses cadres pendant trois jours au lycée Frantz Fanon, à partir d'hier samedi, afin de réélire son secrétaire général et renouveler son bureau. En effet, pas moins de 50 représentants de 35 wilayas y ont participé, pour effectuer ce scrutin programmé les dimanche et mardi. «Il est attendu de ce congrès que l'on parvienne à l'élaboration d'une nouvelle vision pour les prochaines années», a déclaré le porte-parole de cette instance syndicale, M. Idir Achour, précisant que leur lutte se poursuivra notamment pour la préservation du pouvoir d'achat des travailleurs, le départ à la retraite des professeurs de lycée après 25 ans de travail effectifs, la sauvegarde de l'école algérienne et la défense des libertés syndicales et citoyennes. Le même responsable ajoutera que leur nouveau bureau prévoit une réunion à Alger, le 13 janvier prochain, avec comme ordre du jour la transformation de leur coordination de 25 adhérents en confédération syndicale, composée de 11 syndicats. L'on attend de celle-ci, affirme-t-il, «qu'elle soit une force capable de faire aboutir trois principales revendications, à savoir le départ après 25 ans d'enseignement, la préservation du pouvoir d'achat et l'engagement d'un débat sur la nouvelle législation du travail».

Salim Haddou