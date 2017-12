Le RCD fait jonction avec le RND à Sidi Aïch…

Par DDK | Il ya 5 heures 36 minutes | 252 lecture(s)

Réunis hier en session extraordinaire, les élus RCD fraîchement intronisés à l’assemblée populaire communale de Sidi-Aïch, dans la wilaya de Béjaïa, ont pu trouver un compromis avec le RND pour installer l’exécutif communal. Ce conclave, qui a eu lieu hier au siège de l’APC devant une assistance nombreuse, a été caractérisé par la jonction de 6 élus du RCD avec les deux élus du RND. Cette «entente» entre le RCD et le RND a engendré l’installation officielle de l’exécutif communal. Ainsi, les quatre vice-présidences reviennent au RCD tandis que son allié, le RND, a irrité de deux commissions, à savoir celle de l’urbanisme et celle des sports et sociale. L’opposition à ce nouveau duo (RCD-RND) est désormais incarnée dans cette APC par les élus du FLN (2 élus), FFS (3 élus) et TAJ (2 élus). Pour rappel, lors des élections du 23 novembre dernier, le RCD a eu une majorité relative en obtenant 6 sièges sur les 15 que compte la municipalité de Sidi-Aïch.

Rachid. Z