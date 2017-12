… Et collusion entre RND-FFS-PT à Tamridjet

Par DDK | Il ya 5 heures 36 minutes | 224 lecture(s)

L’exécutif communal de la commune montagneuse de Tamridjet, située à 50 km à l’Est du chef-lieu de la wilaya de Béjaïa, a été installé, le week-end dernier, au grand soulagement et satisfaction de la population locale, craignant un blocage. Grâce à l’alliance entre le parti RND, ayant remporté 3 sièges, le FFS 2 sièges et le PT qui a obtenu aussi 2 sièges, le nouvel édile communal, en l’occurrence M. Abdennour Jara d’obédience RND, a réussi à installer son exécutif qui gérera les affaires de la commune durant le mandat en cours (2017-2022). Cette installation qui a, donc, mis fin à toute spéculation et incertitude s’est faite en présence des 13 élus issus des élections locales du 23 novembre et répartis en trois élus pour le Mouvement populaire algérien (MPA), trois élus aussi pour le Rassemblement national démocratique (RND), et deux élus pour le Front des forces socialistes (FFS), ainsi que le parti des travailleurs (PT) et le Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), et un siège pour le Front de libération nationale (FLN). Trois adjoints au maire, en l’occurrence M. Cherif Boucherou, comme premier adjoint du parti RND, M. Amari Allaoua du FFS, et M. Oubloute Cherif du parti des travailleurs, vont épauler le premier magistrat de la commune. Quant au poste de délégué communal de l’antenne administrative de Laalam, c’est M. Boulahraouet Abbès du RND qui est désigné pour assurer cette tâche. Dans une courte allocution, le nouveau P/APC, M. Abdennour Jara, a réitéré sa «volonté d'ouverture», appelant tous les élus, toutes formations confondues, à «mettre la main dans la main et travailler pour l'intérêt de la commune».

Aziz Khentous