… De la sensibilisation à Souk El Tenine

Le décès récent d’un couple à Akbou, asphyxié par le monoxyde de carbone, est dans tous les esprits. Malheureusement, à chaque saison hivernale, plusieurs cas similaires sont enregistrés à travers le pays et plus particulièrement au niveau de la wilaya de Béjaïa. Pour tenter de mettre un terme à cela, des campagnes de sensibilisation sont organisées par le mouvement associatif, la société de distribution du gaz et les services de la Protection civile. Justement, c’est dans ce cadre que le club scientifique «Curiosité» a organisé, hier, une journée de sensibilisation aux dangers de monoxyde de carbone et aux accidents domestiques, à la maison de jeunes Bouhired Saïd de la localité. Ce sont les membres de cette association et les représentants de la Protection civile qui ont présenté des conférences en relation avec la thématique. Les orateurs ont insisté sur ces dangers et ont tenu à rappeler que le monoxyde de carbone est un gaz très dangereux qui ne se voit pas et ne sent rien. Mais quand on le respire, il prend la place de l’oxygène et la personne peut s’évanouir ou même mourir. Pour parler du monoxyde de carbone, on dit aussi «CO». Ce gaz vient des appareils de chauffage ou de cuisson qui marchent au gaz. Ils peuvent produire du monoxyde de carbone quand ils ne marchent pas bien. Les intervenants ont justement conseillé aux usagers de faire vérifier tous les appareils de chauffage par un professionnel au moins une fois par an. Bien entendu, ces journées de sensibilisation ont pour but de limiter les accidents relatifs à l’utilisation du gaz enregistrés chaque année à la même période.

