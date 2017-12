De nouvelles structures sécuritaires inaugurées

Par DDK | Il ya 5 heures 35 minutes | 211 lecture(s)

Plusieurs nouvelles structures sécuritaires, relevant de la sûreté de wilaya de Béjaïa, ont été inaugurées, en fin de semaine, par l’inspecteur de la police de la région-Est, a-t-on appris de la cellule de communication de la wilaya. Ces inaugurations, qui se sont déroulées en présence du wali de Béjaïa, Mohamed Hattab, des autorités locales et des responsables locaux de la police s’inscrivent dans le cadre du renforcement des structures de la sûreté de wilaya de Béjaïa «pour assurer la sécurité des biens et des personnes», a souligné la même source. Ainsi, il a été procédé, dans la vallée de la Soummam, à l'inauguration du siège de l'unité 218 du maintien de l’ordre public à Akbou, du célibatorium et du siège de la sûreté de daïra d'Ighil Ali ainsi que du siège de la sûreté de daïra à Béni Maouche. La mise en service de ces nouvelles structures de sécurité répond à un besoin exprimé par la population locale qui a, à maintes reprises, dénoncé l’insécurité. Par ailleurs, la même délégation s’est déplacée dans la daïra d’Amizour où elle a mis en service le siège de la brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ). En outre, l’hôte de la capitale des Hammadites et les autorités locales ont inauguré, au niveau de la cité Sidi Ali Lebhar, banlieue de la ville de Béjaïa, le siège de la 8ème sûreté urbaine. Avec l’ouverture et la mise en service de ces nouvelles structures de police, la couverture sécuritaire dans la wilaya de Béjaïa s’est fortement renforcée. Le chef de sûreté de wilaya n’écarte pas d’atteindre un taux de couverture sécuritaire de 100%, avec la réception prochainement des autres structures en cours de réalisation.

B. S.