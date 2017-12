Deux personnes décédées à Béjaïa...

Par DDK | Il ya 5 heures 36 minutes | 252 lecture(s)

Les services de la Protection civile ont fait état de deux personnes décédées par asphyxie au monoxyde de carbone, en deux journées, dans la wilaya de Béjaïa.

«Durant la période allant du 21 au 23 décembre 2017, les secours de la Protection civile de la wilaya de Béjaïa sont intervenus pour évacuer deux personnes décédées par asphyxie suite à l’inhalation du monoxyde de carbone (CO) émanant du chauffage de leur domicile familial, sis à la rue de la Gare, dans la commune et daïra d’Akbou», lit-on dans le communiqué rendu public, hier, par la Direction générale de la protection civile. Ce dernier a fait état, également, de plusieurs interventions qui ont été effectuées par les éléments de la protection civile durant la même période «pour prodiguer des soins de première urgence à «38 personnes incommodées par le monoxyde de carbone, suite à la mauvaise utilisation des appareils de chauffage et chauffe-bains à l’intérieur des domiciles», a encore ajouté le même document. À souligner, aussi, l’intervention des secours de la protection civile pour l’extinction de huit incendies urbains et divers, au niveau des wilayas de Chlef, Alger, Tipaza, Tindouf, Annaba et Sidi Bel Abbes, ayant causé un décès suite à un incendie qui s’est déclaré à l’intérieur d’une baraque, au lieu-dit Douar Boukhatem dans la commune de Breira, daïra de Béni Haoua wilaya de Chlef. Par ailleurs, en ce qui concerne les accidents de la circulation routière, le bilan de la protection civile a fait état de 14 accidents qui ont été enregistrés au niveau national durant la même période. Ces drames ont causé la mort de 12 personnes sur les lieux d’accidents et des blessures à 30 autres «traitées sur place puis évacuées vers les structures hospitalières par les secours de la protection civile», a indiqué la même source.

Samira Saïdj