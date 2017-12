La police en campagne de sensibilisation

Par DDK | Il ya 5 heures 36 minutes | 289 lecture(s)

La sûreté urbaine extra-muros de la station balnéaire de la commune de Melbou, située à 40 km à l’Est de la wilaya de Béjaïa, a organisé, le week-end dernier, des journées de sensibilisation sur les dangers et les inconvénients de l’Internet, et ce, en sillonnant les déférents établissements scolaires de la commune. Pour la matinée du mercredi, la destination de la caravane composée des inspecteurs, Moussaoui Mabrouk et Boutaoui Ali, et les brigadiers de la police urbaine de Melbou, était l’établissement secondaire Abane Ramdane. Dans une salle de conférences archicomble de lycéennes et lycéens ainsi que des enseignants de l’établissement et durant une communication qui a pris deux heurs de temps, les intervenants ont expliqué aux collégiens les dangers et les risques du mauvais usage de l’Internet et des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC). «Cette action initiée par la direction générale de la sûreté nationale (DGSN) s’inscrit dans le cadre de la sensibilisation et de prévention au profit des élèves de déférents paliers scolaires sur les dangers du mauvais usage de l’Internet», déclare M. Mohamed Belkenouche, chef de sûreté urbaine de Melbou. Pour sa part, M. Mabrouk Moussaoui, inspecteur de police, a parlé sur le danger potentiel du jeu morbide «La baleine bleue» et d’autres applications jugées dangereuses, tout en mettant à profit l’occasion pour conseiller les élèves sur le danger et les conséquences d’acheter des téléphones portables de n’importe quelle place. «Il faut utiliser l’Internet pour effectuer des recherches, pas seulement pour se connecter, car l’abus dans l’utilisation des réseaux sociaux est une perte de temps», déclare-t-il. Quant à l’après-midi, place aux stagiaires du centre de formation et d’apprentissage professionnel (CFPA) chahid Boufaden Bouzid, où des communications ont été aussi organisées au niveau dudit établissement par les éléments de la Sûreté urbaine et le directeur du CFPA, M. Choaib Amira, et le conseiller à la formation et l’orientation M. Aissi Allaoua. Pour rappel, la sûreté urbaine de Melbou a déjà organisé, durant le début de la semaine écoulée, une campagne de sensibilisation similaire au profit des élèves du primaire Chahid Mebarki Lounis (Ex-El Djorf) en présence de leurs parents.

Aziz Khentous