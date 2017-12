45 000 cartes Edahabia à délivrer

Par DDK | Il ya 5 heures 35 minutes | 281 lecture(s)

La direction d’Algérie Poste de la wilaya de Bouira vient de recevoir un important lot de cartes de paiement Edahabia qui seront délivrées à ses clients détenteurs de comptes courants CCP et en ayant déjà formulé la demande. Selon M. Djebari Mohammed Yacine, directeur d’Algérie Poste de Bouira, pas moins de 45 000 nouvelles cartes Edahabia sont déjà disponibles et l’opération de distribution a été lancée vendredi dernier. Le bureau de poste du centre-ville de Bouira a d’ailleurs été ouvert durant la journée du vendredi. «En plus des SMS envoyés par notre plate-forme informatique à nos clients, nous avons entamé une campagne d’information. Le bureau de poste de Bouira a été exceptionnellement ouverte vendredi dernier, et l’opération de distribution se poursuivra toute cette semaine. D’autres bureaux de postes, notamment ceux des grandes daïras de la wilaya, seront exceptionnellement ouverts les week-ends, afin de permettre la distribution et la généralisation des nouvelles cartes Edahabia dans un court délai. Nous attendons l’arrivage d’un troisième quota de ces cartes», explique M. Djebari, qui ajoute que pas moins de 32000 cartes Edahabia ont déjà été distribuées dans la wilaya de Bouira depuis le mois d’octobre dernier. M. Djebari assure que les 29 DAB installés par Algérie Poste dans la wilaya de Bouira ont tous été basculés, et les clients peuvent désormais utiliser leurs cartes Edahabia, pour retirer de l’argent ou effectuer toute autre opérations au niveau de ces DAB. «Suite à l’introduction des nouvelles cartes postales, dotées d’une nouvelle technologie, nous avons été obligés de changer certains logiciels au niveau de nos DAB et même les lecteurs de cartes, pour qu’ils soient compatibles avec la technologie de la carte Edahabia. Actuellement, nous sommes à 100 % du taux de basculement des DAB. Nos clients peuvent utiliser leurs cartes Edahabia, dans n’importe quel distributeur de la poste au niveau de la wilaya de Bouira», a-t-il encore expliqué.

Oussama Khitouche