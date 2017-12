La zone d’activités d’Adekar relancée

Par DDK | Il ya 5 heures 36 minutes | 278 lecture(s)

Afin de redynamiser et relancer la zone d’activités d’Adekar, une réunion de travail regroupant les responsables de l’APC et des investisseurs de la zone d'activités et ceux hors la ZAC, a eu lieu, dernièrement, au niveau de la salle des délibérations de la commune.

Outre les services techniques de la daïra, ce conclave a vu également la participation de divers services de wilaya (l’Agence foncière de la wilaya, la Direction des domaines, la DUAC de Béjaïa, la Direction du tourisme...). Cette rencontre a été caractérisée par un débat fructueux qui permettra de relancer et redynamiser la ZAC d’Adekar. Cette zone d'activités commerciales créera de la richesse pour la commune et absorbera le chômage, malgré que ce sont, pour débuter, que de petites activités artisanales mais qui auront, sans aucun doute, un grand impact sur le développement local. Cela permettra aussi à la région de sortir de l'enclavement et connaître un essor économique à l'instar des autres régions de la wilaya de Béjaïa. Par ailleurs, une sortir de travail a été effectuée, jeudi dernier, par le maire de la localité en compagnie des services techniques de la commune. La délégation a lancé deux projets au village Ikhataben. Il s’agit d’une salle de soins avec logement, dont les travaux ont commencé, assainissement sur 2 kilomètres longeant le chemin communal. La mairie d’Adekar a, en outre, procédé au choix d’une assiette de terrain pour la réalisation d’un nouveau bain thermal à Acif El-Hammam. Comme il y a eu, aussi, le lancement du projet de bétonnage de divers accès au village Aït Yahia.

Rachid. Z