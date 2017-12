Les RN 9 et 43 bloquées par des protestataires

Par DDK | Il ya 4 heures 59 minutes | 230 lecture(s)

Des propriétaires de camions de la région Est de la wilaya de Béjaïa, dont les véhicules ont été volés, ont fermé hier les routes nationales n° 9 et n° 43 menant de Béjaïa vers Sétif et Jijel. Ils dénonçaient «le laxisme» des autorités dans la recherche des dits véhicules volés. Ce sont huit camions, de la marque Schacman, qui ont en effet été volés dans la région située entre Boukhelifa et Kherrata. Les voleurs ont été arrêtés, mais pas trace des camions jusqu’à ce jour. L’une des victimes dira : «Les services de sécurité ont été informés de la ville vers où ont été acheminés les camions volés, mais ils n’ont rien fait pour les récupérer et nous les restituer». Les protestataires expliquent avoir recouru à cette action afin d’interpeller le wali pour qu’il intervienne en instruisant la constitution d’une commission qui se chargera de cette tâche. «Le vol de nos camion a fait de nous des chômeurs, ils sont notre seul outil de travail», nous explique un des protestataires. Un autre ajoutera : «Nous avons frappé à toutes les portes pour qu’une enquête en bonne et due forme soit faite pour retrouver nos huit camions qui ont été volés au mois de mars dernier, mais en vain». Il est à signaler que l’action des camionneurs a pénalisé les usagers des deux axes routiers, notamment des dizaines de candidats au concours de l’éducation nationale qui se tenait au campus d’Aboudaou. Ces derniers furent obligés de parcourir plus de 5 km à pied pour arriver à l’entrée d’Aokas et y prendre le bus pour le campus. «Ces protestataires n’auraient pas dû choisir ce jour pour mener leur action, ont-ils pensé aux conséquences sur les usagers le premier jour de la semaine…», déplorera une candidate au concours. Par ailleurs, il y a lieu de signaler que la circulation a été très perturbée, avant-hier, à Tichy, où des travaux combinés à une panne d’un camion de gros tonnage ont complètement bloqué l’accès au campus universitaire d’Aboudaou.

A. Gana et A. Khentous