Des élus du RCD bloquent le siège de l’APC

Des dizaines de citoyens de la commune d’Ath-Leqsar, au sud-est de la wilaya de Bouira, ont procédé à la fermeture du siège de leur APC durant la matinée d’hier afin de dénoncer l’alliance concoctée par le maire élu de la liste du RND avec des élus du PAVD et du FLN, pour la formation du nouvel exécutif communal. Les protestataires qui sont pour leur majorité des sympathisants de la liste parrainée par le RCD, et dont les cinq élus étaient présents lors de cette protestation, ont réclamé la tenue d’une nouvelle réunion de l’assemblée communale et de la participation des cinq élus du RCD dans le nouvel exécutif communal. Dans leur déclaration, les élus du RCD affirmaient que l’alliance concoctée par le nouveau maire du RND «n’obéit pas aux principes démocratiques et représentatifs». Ils ont aussi réclamé la convocation d’une session extraordinaire de l’assemblée communale pour l’adoption d’un nouvel exécutif communal, qui impliquera l’ensemble des formations politiques élues. De son côté, le maire élu récemment issu de la liste RND a assuré que l’alliance concoctée entre les trois formations politiques est réglementaire et elle a été validée par les autorités de la wilaya. Pour rappel, le RND est sorti vainqueur lors des dernières élections locales dans cette commune avec 7 siège, suivi du RCD avec 5 sièges, le PAVD et le FLN avec deux sièges chacun. Le nouvel exécutif communal a été installé jeudi dernier, suite à la formation d’une alliance entre les partis RND, PAVD et FLN.

