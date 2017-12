Plus de 3 000 boulangeries fermées en 2017

Par DDK | Il ya 5 heures | 314 lecture(s)

Selon le président de la Fédération nationale des boulangers algériens (FNBA), Youcef Kalafat, la corporation est de plus en plus «inquiète» quant à l’augmentation des prix des matières premières.

«Le prix du pain et la marge bénéficiaire des boulangers n'ont subi aucun changement, alors que les prix des matières premières, dont la levure, ne cessent d’augmenter», a indiqué M. Kalafat. Un état de fait qui, explique-t-il, pousse les boulangers à abandonner le métier. «Plus de 3 000 boulangers ont définitivement fermé boutique cette année», affirme le responsable qui met l’accent sur «le recul sensible enregistré dans la marge bénéficiaire des boulangers». Cela constitue, a-t-il assuré, «l'une des préoccupations majeures des artisans boulangers», malgré le soutien de l'Etat au prix de la farine (2000 DA/quintal). Le même responsable appelle donc les autorités concernées à prendre en charges les doléances des boulangers. De son côté, le directeur de la qualité et de la consommation au ministère du Commerce, M. Sami Koli, a souligné que ce dossier «est ouvert à la discussion» entre les partenaires «pour préserver les droits du consommateur, tout en préservant les acquis des professionnels». Selon lui, la baguette du pain doit répondre à des spécifications techniques en terme de composition, de longueur et de poids», précisant que le département de Mohamed Benmeradi a pris la décision de réduire la quantité du sel, du sucre et des matières grasses dans les denrées alimentaires. «Peut-être que cela va concourir à amortir un peu le coût de la baguette du pain, pour rester au prix qui est aujourd’hui de 7,50 DA pour la baguette ordinaire et 8,50 DA pour le pain amélioré». Il est utile de souligner que le prix du pain ordinaire est fixé, depuis 1996, à 7,5 DA et le pain amélioré à 8,5 DA, alors qu'il est vendu à pas moins de 10 DA dans les boulangeries.

Samira Saïdj