Chacun réveillonnera selon ses moyens

Alors que la fête de Noël a été célébrée dimanche soir par les chrétiens, sa bûche sera dégustée, en Algérie, durant la soirée de réveillon du nouvel an. D’ailleurs, pour permettre aux familles de passer de 2017 à 2018 dans une ambiance conviviale, plusieurs établissements hôteliers ont commencé leurs préparatifs. Les menus concoctés à cet effet comportent tous comme dessert, la bûche de fin d’année qui remplace, en Algérie, la bûche de Noël et l’irremplaçable cocktail de bienvenue en entrée. Ainsi, les menus diffèrent dans leurs composantes et leurs prix d’un établissement à un autre. Des entrées chaudes appelées différemment, velouté de légumes pour certains et soupe de poisson pour d’autres, des plats de résistance allant du poulet aux noix de cajou à la paupiette de bœuf en croûte et grains de sésame, sans oublier le poisson qui sera de la partie. Pour parfois un même poisson, les appellations font penser que ce sont des plats différents. Les clients auront droit au seigneur de la mer et sa sauce safran ou à la bouche aux fruits de mer et autres appellations. Ce dîner très riche sera pris dans une ambiance festive qu’animeront des disc-jockeys, des magiciens, des humoristes et, parfois, des chanteurs accompagnés de leurs orchestres, coutera une véritable bagatelle. Les prix oscillent entre 4.000 dinars et 12.000 dinars la personne. Des formules spéciales couples et prix enfants de moins de 12 ans sont également proposées. Oui, l’enfant de moins d’une douzaine d’années ouvre droit à un menu dont le prix est inclus dans une fourchette allant de 1500 à 3.000 dinars. Il y a également quelques hôtels de haut standing qui proposent des forfaits couples et même avec enfants. Certains opteront pour des dîners en famille et généralement le poulet cuit à la braise ou dans une rôtissoire sera du menu. Ceux qui veulent réveillonner entre amis, ils se regrouperont dans un appartement de l’un d’eux et le cordon bleu du groupe s’occupera du volet cuisine. Ils cotiseront et feront les emplettes nécessaires pour passer à une nouvelle année autour d’une table bien garnie.

A.Gana