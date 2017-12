Plusieurs retraités et athlètes honorés

Par DDK | Il ya 4 heures 59 minutes | 190 lecture(s)

Le wali de Bouira M. Limani a donné, hier, le coup d’envoi d’une série d’excursions au site climatique de Tikjda au profit de 1 200 enfants sur un total de 24 000, pour y passer une journée de détente, de promenade et d’animation.

Cette initiative a été organisée afin d’offrir plus de temps d’attraction et de loisirs pour les enfants scolarisés des différentes localités de la wilaya en cette période de vacances scolaires d’hiver. Par la suite, le wali accompagné des autorités civiles et militaires de la wilaya se sont rendus au niveau du siège de la wilaya pour prendre part à la cérémonie organisée en l’honneur de 47 fonctionnaires et travailleurs de la wilaya partis à la retraite. Lors d’une brève allocution, le premier magistrat de la wilaya leur a rendu un vibrant hommage pour les efforts consentis au service de la wilaya. Des cadeaux symboliques ont été attribués à chacun d’eux en guise de reconnaissance, notamment à feu Hamaz Said, un fonctionnaire de la wilaya décédé le 23 novembre dernier, soit le jour du vote en plein exercice de ses fonctions, suite à une crise cardiaque. Une somme d’argent et des cadeaux symboliques ont été attribués aux trois filles du défunt présentes à la cérémonie. Au niveau de l’ODEJ de Bouira, la délégation a pris part à la cérémonie organisée par la DJS en l’honneur des athlètes qui se sont distingués durant cette année lors des manifestations continentales et mondiales, à l’instar de Yanis Soualah, vice champion du monde de Poomsae (Taekwondo), remporté en novembre dernier en Corée du Sud, ainsi que Bouzerda Hichem du club «Génération 2000», plusieurs fois champion d’Algérie en Kick boxing et Full contact, champion du monde en full contact en 2010 et médaillé de bronze lors du dernier championnat arabe organisé en automne dernier en Jordanie, ainsi que son camarade du même club, Fellak Mustapha qui a décroché la médaille d’or en full contact et médaillé d’argent en semi contact toujours en Jordanie. En marge de la cérémonie, des diplômes 1er degrés ont été attribués au profit des trois premiers des 75 stagiaires de 11 disciplines sportives ayant pris part à la formation des éducateurs sportifs exerçant à temps partiel, organisée par la DJS de Bouira en collaboration avec l’Infsts de Ain Benian.

M’hena A.