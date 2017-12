36 dealers arrêtés

Par DDK | Il ya 4 heures 59 minutes | 200 lecture(s)

Poursuivant leurs opérations de lutte et de prévention contre la criminalité sous toutes ses formes, les brigades policières de Boumerdès ont eu à traiter durant le mois de novembre 2017 pas moins de 187 affaires ayant impliqué 257 personnes, dont 38 ont été incarcérées. Parmi 47 personnes jugées dans des affaires liées à la chose publique, notamment l'atteinte à l'ordre public, sept (7) ont été incarcérées. 9 affaires d'atteinte à l'intégrité physique de la personne humaine, coups et blessures volontaires ont impliqué, selon le même bilan, 117 personnes dont cinq (5) ont été placées sous mandat de dépôt. Le nombre d'affaires d'atteinte des mœurs sociales était de l'ordre de cinq, dont un cas de pédophilie. L'instance judiciaire concernée avait alors ordonné le placement de deux mis en cause sous mandat de dépôt. Pas moins de six affaires d'atteinte à l'économie nationale ont été enregistrées au cours du même mois. Leur mise sous examen judiciaire avait abouti à l'incarcération de trois accusés, alors que les dossiers des autres accusés sont encore en cours d’étude. En matière de lutte contre le trafic de drogue, la police avait démasqué, puis arrêté pas moins de 36 dealers, où 22 affaires ont été traitées. Suite à la saisie de 240 g de résine de cannabis et une quantité de 787 comprimés de psychotropes chez ces inculpés, l'ordre du magistrat de la circonscription fut donné pour l’incarcération d'une quinzaine d'entre eux. Ce bilan cite, enfin, le traitement d'une affaire de cybercriminalité, à savoir la profération de menace et de chantage contre autrui via Internet.

Salim Haddou