Campagne de sensibilisation contre «Le défi de la baleine bleue»

Par DDK | Il ya 4 heures 58 minutes | 230 lecture(s)

Une vaste campagne d’information et de sensibilisation sur les dangers du jeu «Le défi de la baleine bleue» a été lancée, avant-hier, dans la wilaya de Bouira. Une initiative de l’office directeur des établissements de jeunes (ODEJ) et de l’association sociale ‘’Tafath’’ de la commune d’Ath-Leqsar. Une caravane de sensibilisation sillonnera la totalité des communes de la wilaya, afin de toucher le plus grand nombre de citoyens, notamment les jeunes et plus particulièrement les adolescents. Selon M. Hocine Hamal, directeur de l’ODEJ de la wilaya, des psychologues et des encadreurs de jeunes animeront cette caravane. Le principal objectif sera de sensibiliser les jeunes aux dangers d’Internet en général et plus particulièrement à celui du macabre jeu dit «La baleine bleue». Les bénévoles de l’ODEJ essayeront aussi de détecter des cas probables d’addiction à ce jeu dangereux, à travers notamment l’organisation de concours sur internet. «Afin d’éviter de nouveaux cas d’addiction ou d’autres cas de suicides, nous avons établi un programme d’action pour la sensibilisation contre ce jeu dangereux. La caravane sillonnera les 45 communes de la wilaya, à la rencontre des jeunes et des adolescents. La première étape sera effectuée aujourd’hui (hier NDLR) dans la commune d’Ath-Leqsar. Les jeunes bénéficieront d’explications et de conseils de nos experts», expliquera M. Hamal qui ajoutera : «Au sein des établissements de jeunes, ou même dans les écoles, nos psychologues et formateurs peuvent fournir de l’aide psychologique et de l’aide aux jeunes adeptes de ce jeu. Notre action se poursuivra pour une longue durée, notamment à travers la mise en place d’un programme d’aide aux personnes ciblées, consistant en des séances de soins psychologiques ou des formations pédagogiques, culturelles ou sportives». M. Hamal précisera que l’ODEJ de Bouira a établi un programme de sorties et d’excursions pour les jeunes de la wilaya, durant cette période vacance. Celui-ci touchera plus de 24 000 jeunes de différentes régions de la wilaya, qui bénéficieront d’excursions guidées et encadrées vers la station climatique de Tikjda et autres lieux touristiques de la wilaya. A noter, que cinq cas d’addiction au jeu «Le défi de la baleine bleue» ont été confirmés dans la wilaya de Bouira. Fort heureusement aucun cas de suicide n’a été enregistré, grâce notamment à la vigilance des parents et des enseignants dans les établissements scolaires.

Oussama Khitouche