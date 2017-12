19 cas enregistrés, dont deux mortels, en 3 mois

Par DDK | Il ya 6 heures 41 minutes | 309 lecture(s)

Selon un bilan provisoire de la protection civile de Bouira, pas moins de 19 personnes ont été victimes d’intoxication au monoxyde de carbone depuis le mois d’octobre dernier. Ces cas d’intoxication, qui ont été évacués par les éléments de la protection civile, ont été enregistrés au niveau des communes de Sour El-Ghozlane, Bouira, Maâmoura, Bordj Okhris, Ath-Leqsar et Dirah. Parmi ces 19 cas, deux personnes ont péri à la suite de complications de leur état. Le premier cas est celui d’une femme de 58 ans, issue de la commune de Sour El-Ghozlane, qui est décédée après son hospitalisation au mois de novembre dernier, alors que le deuxième cas est celui d’une vieille femme de 76 ans, du village M’llawa, relevant de la commune d’Ath-Leqsar, morte à la suite de complications au niveau de l’hôpital de Bouira. La protection civile précise que l’ensemble des autres cas d’intoxication ont été secouru et évacué par les éléments de la protection civile. Des enquêtes des services de sécurité ont révélé que l’ensemble de ces cas d’intoxications sont dus au manque ou à l’absence d’aération, en plus de la mauvaise qualité des appareils de chauffage. A noter par ailleurs que la campagne de sensibilisation lancée par la protection civile contre les risques d’intoxication au gaz naturel, se poursuit toujours à travers l’ensemble des communes de la wilaya de Bouira. Cette campagne se concrétise à travers l’organisation de journées de communication et de sensibilisation au niveau des établissements publics, des écoles et des mosquées et aussi la distribution de tracts et de dépliants. Jeudi dernier, une conférence a été animée par les éléments de la protection civile, au lycée de Maâmoura, en présence des élèves et des citoyens de cette municipalité, nouvellement raccordée au gaz naturel.

Oussama K.