160 000 touristes, dont 10 000 étrangers, en 2017

Le ministre du Tourisme et de l’artisanat, Hassen Mermouri, a fait savoir que 160 000 touristes, dont 10 000 étrangers, se sont rendus dans le sud du pays, durant l’année en cours, précisant que le tourisme saharien a connu «un réel essor par rapport à l’année dernière».

«Le ministère du Tourisme œuvre à élargir les capacités d’accueil à 240 000 lits au cours des cinq prochaines années. Le tourisme saharien a connu cette année un réel essor comparativement à l’année passée», a indiqué le ministre, lors de son intervention, hier, au forum de la chaine I de la radio nationale. Le ministre a reconnu un déficit en matière d’infrastructures hôtelières, notamment face à la demande qui est en constante augmentation. Selon lui, vu la situation géostratégique dans la région, le défi «est de donner une nouvelle dynamique au tourisme interne». De son côté, le directeur de l’aménagement touristique et la préservation du foncier touristique au ministère du Tourisme et de l’artisanat, Abdel Hamid Terghini, a fait état de plus de 600 projets touristiques qui sont en cours de réalisation, au niveau national. «Les investisseurs privés s’orientent davantage vers le secteur du tourisme. Actuellement il y a 1 900 projets touristiques agréés au niveau national, dont plus de 600 projets sont en cours de réalisation», a encore fait savoir M. Terghini. Dans ce sillage, il a indiqué que plusieurs conventions ont été signées entre le ministère du Tourisme et 11 banques «afin de prendre en charge les investisseurs privés», faisant état d’une autre convention avec le ministère des Finances. Questionné sur les prix pratiqués par les hôtels et qui sont jugés «exorbitants», M. Terghini dira : «La concurrence et l’augmentation du nombre des lits, dans l’avenir, mènera vers la baisse des prix», soulignant la nécessité de mettre en place 200 000 lits à l’horizon 2030, «pour pouvoir attirer un nombre important de touristes».Le même responsable a tenu à souligner que le ministère du Tourisme a tracé une stratégie afin de développer ce secteur selon les normes internationale, à travers l’encouragement de l’investissement, le renforcement des partenariats entre les parties qui contribuent à la promotion du tourisme en Algérie. Par ailleurs, il est utile de souligner que le ministre du Tourisme avait appelé les opérateurs du secteur à s’adapter au progrès technologique pour améliorer la gestion des établissements touristiques et à tirer profit des nouvelles technologies pour promouvoir davantage la destination Algérie.

Samira Saïdj