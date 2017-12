L’exécutif et les commissions installés

Par DDK | Il ya 6 heures 42 minutes | 301 lecture(s)

L’exécutif communal de Seddouk a été officiellement installé dans la matinée d’avant-hier, au grand soulagement de la population locale qui redoutait un autre blocage. Pour rappel, à l’issue des élections du 23 novembre dernier, sur les 19 sièges que compte cette municipalité, 8 sièges ont été remportés par le FFS, 5 par le FLN, 3 par la liste indépendante MEN et 3 par le RCD. L’opération d’installation de l’exécutif communal et des commissions permanentes s’est déroulée dans la salle de délibérations de l’APC devant une assistance nombreuse et dans la sérénité, en présence des 19 élus, à leur tête le P/APC, M. Djamel Tigrine du FFS. Le nouveau maire a indiqué qu’un accord a été conclu entre le FFS et le FLN pour constituer une majorité et afin de mener une gestion consensuelle de la commune. Une fois l’exécutif installé, l’on a procédé à l’installation des commissions. Le FFS a pris 2 vice-présidences et 3 commissions : celle chargée de l’aménagement du territoire, celle du technique et celle du social. Quant au FLN, il a lui aussi eu 2 vice-présidences, celle de l’économie et des finances et celle de l’administration. Le P/APC Djamel Tigrine a donc ainsi pu constituer une majorité confortable (8 + 5) et installer son exécutif dans de bonnes conditions. Dans son allocution, il a déclaré : «Nous ferons de notre mieux pour satisfaire la population car elle a trop attendu et trop souffert».

Zahir Ait Hamouda