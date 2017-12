Le SNTFP menace de reprendre la protesta

Par DDK | Il ya 6 heures 41 minutes | 295 lecture(s)

Après le secteur de l’éducation nationale et celui de la santé, la grogne reprend de plus belle dans le secteur de la formation professionnelle.

En effet, face à la «non-prise en charge» des préoccupations des travailleurs du secteur, et devant «le silence» du ministère de tutelle, le Syndicat national des travailleurs de la formation professionnelle (SNTFP) a brandi la menace de «reprendre la protesta» dès le deuxième trimestre 2018. Après une longue période d'accalmie, cette entité syndicale se dit «contrainte» de remonter au créneau, afin de faire pression sur la tutelle pour qu’elle prenne en charge sa plate-forme de revendications «toujours pas satisfaite». Le Conseil national du syndicat, qui se tiendra en session extraordinaire en janvier prochain décidera de la forme et la date des prochains mouvements de protestation à entreprendre. «Le mutisme affiché par le ministère de tutelle ne fait que renforcer la détermination des travailleurs de la formation professionnelle à poursuivre leur lutte syndicale afin d’arracher leurs droits», lit-on dans le communiqué du syndicat. Le SNTFP exige par ailleurs «le respect de l’exercice de l’activité syndicale». Il est à rappeler que les travailleurs de la formation professionnelle exigent, depuis des années, «la révision du régime indemnitaire de tous les travailleurs, ainsi que la modification du statut particulier des corps communs et ouvriers professionnels avec leur intégration dans le secteur». Cette formation syndicale revendique également «l’abrogation de l’arrêté ministériel interdisant aux enseignants du secteur l’accès au poste de directeur de centre de formation». «La révision de la nomenclature des maladies chroniques contractées par les enseignants du secteur, la prime du Sud et le droit pour les fonctionnaires de connaître la note d’évaluation servant de base pour le calcul de la prime de rendement» figurent aussi dans la plate-forme de revendications du syndicat.

L.O.CH