Des rafales de vent de 80km/h attendus

Par DDK | Il ya 6 heures 42 minutes | 580 lecture(s)

Des vents violents, pouvant atteindre les 80km/h, sont attendus sur les villes côtières et proches côtières dans la journée de demain. Déjà durant cette nuit, les rafales de vents atteindront les 50Km/h notamment sur les régions côtières du centre du pays. Elles seront de moindre intensité dans les villes de l’intérieur, selon des prévisions météo. Ces derniers prévoient également un temps non stable sur l’ensemble des wilayas du nord du pays, avec des pluies assez marquées sur les régions Centre et Est du pays. La journée de demain sera pluvieuse sur les wilayas de Bouira, Tizi-Ouzou et Béjaïa, avec des cumules atteignant les 20mm, et quelques flocons de neige sur les reliefs dépassant les 1 200 mètres d’altitude. La journée de jeudi connaîtra également quelques averses de pluies qui se dissiperont en fin de journée, mais des chutes de températures seront enregistrées, notamment durant les journées de demain et jeudi. Le mercure ne devrait pas dépasser les 11/12°C durant la journée et 6°C durant la nuit dans les wilayas de Tizi-Ouzou et Bouira, et il fera plus froid dans la wilaya de Béjaïa où les températures descendront jusqu’à 3°C la nuit et ne dépasseront pas les 11°C la journée.

M.A.T.