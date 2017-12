Les transporteurs maintiennent la pression

Par DDK | Il ya 6 heures 25 minutes | 280 lecture(s)

La grève des transporteurs suburbains de la ligne N° 4 de Bouira, initiée depuis mercredi dernier, s’est poursuivie hier encore pour la sixième journée consécutive.

Pour rappel, ces transporteurs privés, au nombre de 28 et exerçants sur la ligne entre la localité de Saïd Abid et la ville de Bouira, ont entamé ce mouvement de grève en raison de la suppression par la direction du transport d’une halte au niveau de la gare routière de Bouira. Les transporteurs grévistes ont réclamé l’annulation de cette décision, faute de quoi ils maintiendront leur mouvement de grève. Hier encore, ces transporteurs n’ont pas assuré leurs navettes et des centaines d’usagers ont été encore pénalisés par ce blocage. Selon M. Abdelkader Garti, délégué des transporteurs, la direction du transport de la wilaya n’a toujours pas réagi à leur revendication, qu’il juge «légitime». Ce dernier nous explique aussi que les transporteurs exerçants sur cette ligne ont été largement pénalisés par la suppression, l’année dernière, de deux arrêts, ceux du carrefour de Harkat et de la cité ex-Évolutif, et que l’arrêt de la gare routière demeure l’unique halte rentable pour ces transporteurs : «Déjà la décision de la suppression de deux arrêts l’année dernière, nous a mis dans une rude épreuve et beaucoup de transporteurs ont choisi de changer de ligne. Aujourd’hui, nous sommes qu’à 28 bus et la direction du transport veut encore nous priver de la plus importante halte sur notre ligne, qui est la gare routière. Chaque jour nous embarquons des centaines de voyageurs au niveau de la gare routière, en raison du manque de transport. Si cette décision se confirme, même les usagers de transport seront pénalisés, et pas seulement nous !» a assuré M. Garti, qui s’interroge aussi sur les raisons de la non-généralisation de cette décision sur les autres lignes de transport suburbain qui transitent sur la gare routière de Bouira : «Nous réclamons un accès direct vers la gare routière, et ce, dans un souci d’organisation. La direction du transport continue sa politique de sourde oreille et décide de nous priver de cet arrêt, contrairement aux transporteurs des lignes 1, 2 et 3, qui sont toujours autorisés à marquer l’arrêt au niveau de la gare routière», a-t-il martelé. Du côté de la direction, l’on assure que cette décision s’inscrit dans le cadre de l’application du nouveau plan de circulation de la ville de Bouira. Une source autorisée auprès de ladite direction, déclara que l’arrêt de la gare routière pour les transporteurs de la ligne 4 n’a pas été supprimée mais plutôt déplacée vers le lotissement Amar Khodja, sis à proximité de la gare routière : «L’arrêt n’a pas été supprimée, il a juste été déplacé vers le lotissement voisin, afin d’éviter les embouteillages au niveau de la gare routière et garantir une fluidité de la circulation automobile», a assuré notre source. En attendant une solution à ce problème, des centaines d’usagers de transport, particulièrement ceux de la périphérie ouest de la commune de Bouira, se retrouvent pénalisés et privés de moyens de transports vers la ville de Bouira.

Oussama Khitouche