Les demandeurs reviennent à la charge

Plusieurs dizaines de citoyens, demandeurs de logements sociaux de la commune de Sour El-Ghozlane, au sud de la wilaya de Bouira, sont revenus à la charge hier matin, en observant un rassemblement de protestation devant le siège de la daïra. À travers cette nouvelle action de protestation, ces citoyens voulaient interpeler le chef de la daïra et réclamer l’affichage de la liste des bénéficiaires des 230 logements sociaux au niveau de cette commune. Selon ces derniers, la commission locale de logement a déjà finalisé le travail sur le terrain et celui des enquêtes et une liste des bénéficiaires a été établie au mois d’octobre dernier : «Nous ne comprenons plus les raisons de ce retard, spécifique uniquement à Sour El-Ghozlane, puisque dans d’autres communes de la wilaya, les listes ont été déjà affichées et les logements attribués», explique l’un des citoyens protestataires. Ce dernier a, par ailleurs, dénoncé «l’absence totale de communication» des autorités locales qui continuent, selon-lui, leur sourde oreille face à une demande citoyenne de plus en plus insistante : «Nous vivons avec une importante crise de logement. La majorité des détenteurs de dossiers de logements sont mal-logés ou vivant dans la précarité. Les nouveaux logements sont fin prêts et raccordés aux réseaux divers, on se demande pourquoi ce retard ?» s’est-il interrogé.

