Installation de neuf nouveaux infirmiers

Le personnel paramédical du centre-hospitalo-universitaire de Béjaïa vient d’être renforcé par neuf nouveaux infirmiers. Ces nouvelles recrues, toutes diplômées en sciences infirmières de la faculté de médecine de l’université Abderrahmane Mira de Béjaïa, ont signé leur procès verbal d’installation, avant-hier, au cours d’une cérémonie organisée à cet effet, en présence des cadres dirigeants du CHU de Béjaïa. La commission chargée d’étudier les dossiers des candidatures à ces postes d’infirmiers a respecté deux critères dans la sélection des heureuses nouvelles recrues. Il s’agit, selon la même source, «de l’ancienneté du diplôme et du classement sur le cursus universitaire». Le recrutement de ce nouvel effectif répond à deux besoins ressentis au sein du CHU de Béjaïa. D’abord, il permettra le démarrage du service de radiologie interventionnelle. Une bonne nouvelle qui soulagera la population de Béjaïa. En effet, l’ouverture de ce service, dont le champ d’application concerne essentiellement les pathologies cardiovasculaires et la cancérologie, réduira considérablement les déplacements des patients de la région vers les CHU des autres wilayas à la recherche d’une prise en charge médicale appropriée. La wilaya de Béjaïa, faut-il le souligner, compte parmi les wilayas du pays qui comptabilise le plus de cas de cancer annuellement. Par ailleurs, ces infirmiers, titulaires d’un diplôme de master en urgence et anesthésie, renforceront les effectifs des Urgences médicaux chirurgicales (UMC) et des blocs opératoires. Ainsi, avec ces nouvelles recrues, les conditions d’accueil et de prise en charge des malades au service des UMC du CHU de Béjaïa seront nettement améliorées.

