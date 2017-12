Un jeune homme se donne la mort par pendaison

Par DDK | Il ya 6 heures 24 minutes | 337 lecture(s)

Dans l'après-midi de dimanche dernier, le corps inerte d'un jeune homme âgé de 24 ans, répondant aux initiales H.C., a été retrouvé pendu au lieu-dit «49» sur le CW128, allant de Boghni vers Tizi-Ouzou. Selon nos sources, cet individu originaire du village Iâllalen ne souffrait d'aucune maladie apparente. Cette nouvelle, qui s'est répandue comme une traînée de poudre dans la localité, a plongé la population dans l'émoi. Tout le monde était consterné et ne comprenait pas les raisons qui ont poussé cet homme à commettre cet acte. Alertés, les pompiers de l'unité de la protection civile de Draâ El-Mizan se sont rendus sur les lieux, en compagnie des gendarmes de la même daïra. Le corps a été évacué à la morgue de l'hôpital Krim Belkacem de Draâ El-Mizan et une enquête a été ouverte, pour déterminer les causes exactes de cet acte tragique. Dans la journée de lundi, le corps a été transféré au CHU Nedir-Mohamed de Tizi-Ouzou, pour subir une autopsie. D'ailleurs, il n'a été inhumé que tard dans la journée, en présence d'une foule nombreuse, venue même des villages environnants.

Amar Ouramdane