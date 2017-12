Comment éradiquer l’informel ?

Par DDK | Il ya 6 heures 24 minutes | 347 lecture(s)

Pour informer et sensibiliser les opérateurs économiques, c'est-à-dire les commerçants, les entrepreneurs, les producteurs, les importateurs, les différents syndicats et les associations de protection des consommateurs sur les textes réglementaires qui régissent les activités commerciales et économiques d’une manière générale, la direction du commerce et des prix (DCP) a organisé hier, en son siège sis aux Quatre Chemins à Béjaïa, une Journée d’information et de sensibilisation sous le thème, «Les espaces commerciaux et de la concurrence». On entend par espace commercial, indique M. Debbou Matouk, inspecteur principal de la concurrence et des enquêtes économiques, «tout endroit où s’exerce l’activité commerciale comme les superettes, les marchés et tous les locaux où se pratique l’activité de vente de biens ou de services». Selon l’orateur, les motivations qui ont incité les responsables de la DCP à organiser cette action c’est d’abord, d’encadrer les opérateurs dans leurs activités quotidiennes, de les informer et de les sensibiliser sur les nouveaux textes de lois qui régissent les espaces commerciaux, c’est donc avant tout un travail d’information et de sensibilisation d’une part, et d’autre part, essayer de cerner pour les éradiquer autant que faire se peut les pratiques des marchés parallèles et du commerce informel. Les ventes sans factures, les spéculations, les stockages en vue de créer une pénurie sur un produit donné seront donc sans doute au centre des débats. Pour bien passer en revue tous les aspects des espaces commerciaux, les initiateurs de la journée de sensibilisation ont prévu pas moins de cinq conférences qui seront toutes données par des spécialistes du domaine ou des enseignants de l’université. La première intervention ayant pour thème «Les conditions et les modalités d’implantations et d’organisations des espaces commerciaux» sera présentée par Mazouzi Tayeb, chef de brigade de la concurrence et des enquêtes économiques. L’intervention suivante qui sera animée par Maddi Hamanou, chef de brigade, traitera des «Manifestations commerciales périodiques et des espaces commerciaux». La troisième communication qui a pour thème «Le commerce électronique, un espace commercial de concurrence» sera animée par Zemmouri Achour ancien chef de service à la DCP. Azkak Tarik, docteur en sciences économiques donnera une conférence sur «L’implantation commerciale, une approche marketing». «L’effet d’envergure des espaces commerciaux sur la concurrence commerciale», sera le thème de la dernière intervention proposée par Mouhoubi Aissa.

B. Mouhoub